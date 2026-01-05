Incautan tortugas, ranas y biznagas en punto fronterizo; iban rumbo a Asia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que, como parte de las acciones de cierre del 2025, se evitó la exportación ilegal de 121 tortugas, 16 ranas y 22 biznagas hacia distintos países de Asia.

El aseguramiento se realizó en un punto fronterizo del país, como resultado de los operativos de vigilancia ambiental, cuyo objetivo es frenar el tráfico internacional de especies protegidas de fauna y flora silvestre.