Inauguran Tercer Encuentro Nacional ‘El futuro de los cuidados en México’ en la sede de la CISS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) se inauguró el Tercer Encuentro Nacional “El futuro de los cuidados en México”, un espacio que reúne a representantes del Gobierno de México, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, academia, organismos internacionales, colectivas de cuidadoras y sector privado para debatir, dialogar y proponer acciones y temáticas que ayuden a consolidar un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados con enfoque de derechos, igualdad y corresponsabilidad.

Durante la apertura, la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, reconoció el papel de la CISS como espacio de diálogo interamericano y celebró que México coloque la agenda de cuidados en el corazón de la transformación social.

“Mientras en muchas partes del mundo los derechos retroceden, en México seguimos avanzando. No podemos hablar de nuestros derechos sin hablar de los cuidados: son el corazón de la igualdad, de la justicia y de la vida digna”, señaló.