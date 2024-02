Inauguran Hospital de Tláhuac; beneficiará a 300 mil derechohabientes del IMSS

Señaló que este hospital tiene 102 camas censables, 54 no censables, y se fortalecerá la atención en la Ciudad de México, donde hay casi 3 millones 200 mil derechohabientes; se dará atención a más de 300 mil personas que hoy reciben atención en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 47 de Iztapalapa y el No. 32 de Villa Coapa.