Inaugura IMSS el Hospital Zaragoza en CDMX para atender a más de medio millón de derechohabientes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fortalece la capacidad médica en la zona metropolitana con la inauguración del nuevo Hospital General Regional (HGR) No. 25 “Zaragoza” en la Ciudad de México, con una inversión total de 2 mil 435 millones de pesos (mdp) para contar con 376 camas, de las cuales 192 son para hospitalización y 184 no censables, en beneficio de más de 549 mil derechohabientes de la zona.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración y estuvo acompañada por el secretario de Salud, doctor David Kershenobich Stalnikowitz; el director general del IMSS, Zoé Robledo; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entre otras autoridades, quienes presenciaron la apertura del nuevo complejo hospitalario.
El titular del Seguro Social destacó que la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “Zaragoza” representa la recuperación de un espacio emblemático para la derechohabiencia del oriente de la Ciudad de México y que, en apenas 53 días de operación, ya muestra su capacidad: más de mil egresos hospitalarios, 271 cirugías, 6 mil 700 estudios de radiología, 55 mil estudios de laboratorio, 10 mil consultas de especialidad y más de 5 mil atenciones de urgencias.
Recordó que la antigua Clínica No. 25 cerró sus puertas tras el sismo de 2017, lo que significó la pérdida de más de 270 camas, 46 consultorios y nueve quirófanos, además de la reubicación de mil 200 trabajadores y la afectación de más de 400 mil derechohabientes.
Zoé Robledo subrayó que la construcción del nuevo hospital fue posible gracias a la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes aportaron soluciones de ingeniería y diseño para levantar un complejo moderno y seguro. “Este hospital renace con más fuerza. La obra incluyó una compleja demolición y la construcción de un muro Milán, una técnica de ingeniería que garantiza seguridad y estabilidad”.
Precisó que este hospital cuenta con 376 camas, 40 consultorios de especialidad, seis quirófanos, 42 máquinas de hemodiálisis, 12 sillones de quimioterapia y tres salas de endoscopía, además de tecnología de punta en radiología y laboratorio. Atenderá a más de medio millón de derechohabientes de Iztapalapa y municipios vecinos del Estado de México.
El director general del IMSS indicó que el HGR No. 25 “Zaragoza” ofrecerá atención en 35 especialidades, entre ellas: cardiología, hematología, nefrología, neurocirugía, oncología, ortopedia y traumatología, además de geriatría y neumología.
Reconoció al personal médico, de enfermería y de apoyo que ya labora en el hospital: casi dos mil personas que, con vocación y compromiso, hacen realidad la atención de calidad y calidez que merecen los derechohabientes. “Muchas gracias siempre a médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, personal paramédico, técnicos, laboratoristas, químicos, camilleros, asistentes médicas, porque todo eso hace al hospital”.
Zoé Robledo enfatizó que este hospital forma parte de un crecimiento histórico de la infraestructura del IMSS, ya que en los próximos meses se inaugurarán seis hospitales más: Ciudad del Carmen, Campeche; Navojoa y Ramos Bours, en Sonora; Tula, Hidalgo; Ticul, Yucatán; y Guanajuato, que en conjunto sumarán mil 484 camas.
Además, dijo, ya están en construcción ocho hospitales más: cinco regionales en Santa Catarina, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; Guadalupe, Zacatecas; y Los Cabos, Baja California; y tres hospitales de zona en Yecapixtla, Morelos; San Luis Río Colorado, Sonora; y la segunda etapa del hospital de Ensenada, Baja California.
“Cuando llegue el 2030, en 12 años, habremos hecho más del doble de lo que se hizo en términos de hospitalización en seis sexenios. En seis sexenios no se hicieron más que 4 mil camas. En 12 años haremos casi 9 mil. Por eso, los que durante tanto tiempo decían que lo público no se podía, que lo público no era bueno, que era lento, que era ineficiente, hoy les demostramos lo contrario”, enfatizó.
El director general del Seguro Social concretó que la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “Zaragoza” demuestra que la inversión gubernamental, el trabajo de la ingeniería militar y la atención integral se traducen en resultados concretos: garantizar que cada persona reciba servicios médicos de calidad. “En la Cuarta Transformación, la seguridad social y la salud es un derecho y nunca más un privilegio”.
