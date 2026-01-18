Inaugura IMSS el Hospital Zaragoza en CDMX para atender a más de medio millón de derechohabientes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fortalece la capacidad médica en la zona metropolitana con la inauguración del nuevo Hospital General Regional (HGR) No. 25 “Zaragoza” en la Ciudad de México, con una inversión total de 2 mil 435 millones de pesos (mdp) para contar con 376 camas, de las cuales 192 son para hospitalización y 184 no censables, en beneficio de más de 549 mil derechohabientes de la zona.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración y estuvo acompañada por el secretario de Salud, doctor David Kershenobich Stalnikowitz; el director general del IMSS, Zoé Robledo; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entre otras autoridades, quienes presenciaron la apertura del nuevo complejo hospitalario.

El titular del Seguro Social destacó que la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “Zaragoza” representa la recuperación de un espacio emblemático para la derechohabiencia del oriente de la Ciudad de México y que, en apenas 53 días de operación, ya muestra su capacidad: más de mil egresos hospitalarios, 271 cirugías, 6 mil 700 estudios de radiología, 55 mil estudios de laboratorio, 10 mil consultas de especialidad y más de 5 mil atenciones de urgencias.