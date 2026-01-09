Inaugura Claudia Sheinbaum el puente de Omitlán en Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su gira de trabajo por Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este lunes la inauguración del puente de Omitlán, ubicado en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.

Durante el acto protocolario, la mandataria destacó que esta obra forma parte del programa nacional de reconstrucción y ampliación de 68 puentes, los cuales resultaron afectados por fenómenos naturales en años recientes, entre ellos el huracán John, que azotó la región en septiembre de 2024.

“Estos nuevos puentes son más seguros, más amplios y más altos. Están diseñados para resistir las crecidas de los ríos y evitar que las comunidades queden incomunicadas”, señaló Sheinbaum.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la presidenta subrayó que el puente de Omitlán no solo representa una mejora en infraestructura, sino también un impulso directo a la conectividad de los municipios cercanos como Acapulco y Coyuca de Benítez, así como al desarrollo económico y social del estado.

La obra fue construida por el Grupo de Ingenieros Proyectistas y Constructores, Puentes y Maniobras, bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Durante el evento, participó su representante, José Antonio López Franco, quien resaltó la complejidad técnica del proyecto y su impacto positivo para la región.