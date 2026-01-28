INAH rescata vestigios de antigua ciudad prehispánica en Xiutetelco, Puebla

Xiutetelco, Puebla (MiMorelia.com).- En la Sierra Nororiental de Puebla, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizan desde diciembre de 2025 un rescate arqueológico en la localidad de San Juan Xiutetelco, donde se han recuperado materiales prehispánicos fundamentales para comprender los orígenes del asentamiento.

Las investigaciones indican que el actual núcleo poblacional se encuentra sobre los vestigios de una antigua ciudad prehispánica de aproximadamente 28 hectáreas, la cual habría contado con un amplio espacio ceremonial y funcionado como un nodo estratégico para el intercambio de bienes suntuarios a larga distancia.

El salvamento arqueológico se derivó de obras de repavimentación, instalación de drenaje, captadores de agua pluvial y cableado subterráneo en la calle Cuauhtémoc, impulsadas por el Ayuntamiento de Xiutetelco, en coordinación con el Centro INAH Puebla, como parte de una estrategia conjunta para la protección del patrimonio cultural.

El proyecto es coordinado por el arqueólogo Alberto Díez Barroso Repizo, quien explicó que esta intervención da continuidad a exploraciones realizadas desde la década de 1940 por José García Payón, así como a inspecciones efectuadas en los años noventa.

El equipo de investigación, integrado por Edwin Pineda González, José Álvarez Ramírez, Gerardo Navarro Valencia y Ángel Aguilar Pacheco, ha recuperado materiales que permiten conocer el modo de vida de los antiguos habitantes y el papel del asentamiento dentro de redes comerciales que incluían ciudades como Teotihuacan y Tula. Los hallazgos muestran una ocupación continua que abarca desde etapas previas al periodo Clásico (100–650 d.C.) hasta el Posclásico Temprano (900–1200 d.C.).