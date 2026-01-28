INAH rescata vestigios de antigua ciudad prehispánica en Xiutetelco, Puebla

Xiutetelco, Puebla (MiMorelia.com).- En la Sierra Nororiental de Puebla, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizan desde diciembre de 2025 un rescate arqueológico en la localidad de San Juan Xiutetelco, donde se han recuperado materiales prehispánicos fundamentales para comprender los orígenes del asentamiento.
Las investigaciones indican que el actual núcleo poblacional se encuentra sobre los vestigios de una antigua ciudad prehispánica de aproximadamente 28 hectáreas, la cual habría contado con un amplio espacio ceremonial y funcionado como un nodo estratégico para el intercambio de bienes suntuarios a larga distancia.
El salvamento arqueológico se derivó de obras de repavimentación, instalación de drenaje, captadores de agua pluvial y cableado subterráneo en la calle Cuauhtémoc, impulsadas por el Ayuntamiento de Xiutetelco, en coordinación con el Centro INAH Puebla, como parte de una estrategia conjunta para la protección del patrimonio cultural.
El proyecto es coordinado por el arqueólogo Alberto Díez Barroso Repizo, quien explicó que esta intervención da continuidad a exploraciones realizadas desde la década de 1940 por José García Payón, así como a inspecciones efectuadas en los años noventa.
El equipo de investigación, integrado por Edwin Pineda González, José Álvarez Ramírez, Gerardo Navarro Valencia y Ángel Aguilar Pacheco, ha recuperado materiales que permiten conocer el modo de vida de los antiguos habitantes y el papel del asentamiento dentro de redes comerciales que incluían ciudades como Teotihuacan y Tula. Los hallazgos muestran una ocupación continua que abarca desde etapas previas al periodo Clásico (100–650 d.C.) hasta el Posclásico Temprano (900–1200 d.C.).
Entre los descubrimientos destaca una olla globular de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, localizada a inicios de enero de 2026 y asociada a la plataforma de un basamento. La pieza, posiblemente del Epiclásico (600–900 d.C.), podría estar vinculada a prácticas funerarias, particularmente a entierros de infantes recién nacidos.
Díez Barroso señaló que el contexto del hallazgo permitirá profundizar en el estudio del recinto ceremonial, especialmente en torno al culto a los ancestros. Debido a su fragilidad, la vasija fue extraída en bloque y será analizada en el Museo Comunitario de Xiutetelco, donde quedará bajo resguardo.
Especialistas destacan que el enterramiento de recién nacidos en vasijas cerámicas fue una práctica común en diversas regiones mesoamericanas, incluyendo el área maya, la Costa del Golfo y Teotihuacan. Se prevé que las investigaciones en Xiutetelco aporten nuevas certezas sobre sus vínculos con la cultura huasteca y su posible papel como núcleo poblacional totonaca.
mrh