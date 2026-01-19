INAH desmiente daños en Teotihuacan; advierte que algunas imágenes en redes son falsas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La zona arqueológica de Teotihuacan no sufrió afectaciones tras la granizada atípica registrada el 18 de enero de 2026, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego de realizar una revisión en la zona.

A través de un comunicado oficial, el INAH explicó que personal del instituto realizó las evaluaciones correspondientes en la poligonal de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacan, en el Estado de México, y confirmó que los monumentos prehispánicos, así como los museos de la Cultura Teotihuacana y los Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”, no presentan daños estructurales.