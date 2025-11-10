INAH descubre figura maya en Yucatán: vigía ancestral en un recinto sagrado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una escultura de piedra con rasgos de un “señor anciano”, tallada en piedra caliza y probablemente utilizada como marcador de entrada a un espacio ritual, fue descubierta en el ejido de Sierra Papacal, Yucatán, como parte de los trabajos de salvamento arqueológico que realiza el INAH en el contexto del Tren Maya.

El hallazgo ocurrió durante excavaciones en el Frente 2 Mérida-Progreso del libramiento ferroviario para infraestructura de carga. La pieza, de 0.45 metros de altura, representa un rostro humano con órbitas profundas, nariz chata y labios marcados, lo que sugiere que encarna a un personaje venerado o respetado.

Su colocación junto a la jamba norte de la entrada a un recinto indica que funcionó como un marcador ceremonial, probablemente para un espacio destinado a reuniones rituales o comunitarias y no para uso doméstico.