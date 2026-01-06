INAH actualiza precios: estos son los nuevos costos por entrar a museos y zonas arqueológicas

Nuevas categorías de tarifas

Las tarifas se dividen en cuatro categorías que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026:

Categoría I:

Incluye zonas como Calakmul, Palenque, Teotihuacan, Monte Albán y Tulum, así como museos nacionales de Antropología e Historia.

Nacionales y extranjeros residentes en México: $105

Extranjeros no residentes: $210

Categoría II:

Zonas como Tlatelolco, Malinalco, Toniná y Dzibanché; museos de El Carmen y de la Cultura Huasteca.

Nacionales y extranjeros residentes en México: $85

Extranjeros no residentes: $155

Categoría III:

Museos como el Nacional de las Culturas del Mundo y el Virreinal de Acolman; zonas arqueológicas como Tenam Puente, Tingambato (Michoacán) y Tres Zapotes.

Nacionales y extranjeros residentes en México: $85

Extranjeros no residentes: $155

Categoría IV:

Incluye sitios como Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya.

Nacionales y extranjeros residentes en México: $80

Extranjeros no residentes: $140

Entrada gratuita

El INAH recordó que sigue vigente un programa de exenciones y gratuidad, que incluye entrada libre los domingos para mexicanos y extranjeros con residencia legal en México que lo acrediten.

Actualmente, el INAH tiene bajo su resguardo 193 zonas arqueológicas, una paleontológica y 165 museos abiertos al público en todo el país.

