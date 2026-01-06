México

INAH actualiza precios: estos son los nuevos costos por entrar a museos y zonas arqueológicas

INAH
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de enero de 2026 entraron en vigor las nuevas tarifas de acceso a museos y zonas arqueológicas que administra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La actualización de precios impactará a turistas nacionales y extranjeros interesados en explorar sitios clave del patrimonio cultural mexicano, desde las ruinas mayas y aztecas hasta museos emblemáticos como el de Antropología.

Nuevas categorías de tarifas

Las tarifas se dividen en cuatro categorías que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026:

Categoría I:
Incluye zonas como Calakmul, Palenque, Teotihuacan, Monte Albán y Tulum, así como museos nacionales de Antropología e Historia.

  • Nacionales y extranjeros residentes en México: $105

  • Extranjeros no residentes: $210

Categoría II:
Zonas como Tlatelolco, Malinalco, Toniná y Dzibanché; museos de El Carmen y de la Cultura Huasteca.

  • Nacionales y extranjeros residentes en México: $85

  • Extranjeros no residentes: $155

Categoría III:
Museos como el Nacional de las Culturas del Mundo y el Virreinal de Acolman; zonas arqueológicas como Tenam Puente, Tingambato (Michoacán) y Tres Zapotes.

  • Nacionales y extranjeros residentes en México: $85

  • Extranjeros no residentes: $155

Categoría IV:
Incluye sitios como Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya.

  • Nacionales y extranjeros residentes en México: $80

  • Extranjeros no residentes: $140

Entrada gratuita

El INAH recordó que sigue vigente un programa de exenciones y gratuidad, que incluye entrada libre los domingos para mexicanos y extranjeros con residencia legal en México que lo acrediten.

Actualmente, el INAH tiene bajo su resguardo 193 zonas arqueológicas, una paleontológica y 165 museos abiertos al público en todo el país.

