IMSS y gobierno de Nuevo León fortalecen infraestructura y capacidad de atención médica

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informaron sobre avances en temas de salud para fortalecer la infraestructura, la capacidad de atención y respuesta a derechohabientes y población sin seguridad social, así como proyectos de crecimiento empresarial y la próxima sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una rueda de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el titular del Seguro Social informó que Nuevo León es uno de los estados más importantes para el IMSS en términos de derechohabiencia, porque el crecimiento del empleo en el estado ha tenido una recuperación extraordinaria luego de la pandemia de Covid-19. En 2023 Nuevo León cerró con un millón 848 mil trabajadores adscritos al Instituto y actualmente hay 4 millones 331 mil personas derechohabientes que reciben servicios en el modelo de atención ordinario

El titular del IMSS reconoció el trabajo del gobernador Samuel García porque el crecimiento del empleo en estos últimos tres años ha sido del 14.9 por ciento.

Dijo que se ha hecho inversión en equipo médico y remodelación de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología No. 34, que recibió dos gammacámaras, sala de angiografía biplanar, equipos de ultrasonido, renovación de tres pisos, instalaciones hidrosanitarias y vestidores, con inversión de 123 millones de pesos (mdp). En la UMAE Hospital de Especialidades No. 25 se destinaron 120 mdp en aceleradores lineales, equipos de ultrasonido, mastógrafos y remodelación del piso de pediatría. También se canalizaron recursos para contar con un resonador magnético en el Hospital General No. 61 de Apodaca.