IMSS y CMLL unen esfuerzos para acercar la lucha libre a las juventudes y promover el cuidado de la salud

El director general del IMSS, Zoé Robledo, entregó reconocimientos a "Tinieblas" y "Atlantis" por su trayectoria y labor altruista, respectivamente. "Atlantis" fue especialmente reconocido por su trabajo con niñas y niños con cáncer en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Además, el director general del IMSS informó que "El Místico" visitará en próximos días el Hospital de Pediatría de Siglo XXI, acompañado de los luchadores “Kemonito” y “Kemalito”, para saludar a los niños.

La función en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc fue un éxito, con un lleno total que demostró el apoyo de la comunidad a estas iniciativas que promueven la salud y el deporte. El IMSS y el CMLL continúan trabajando para fomentar la salud y el bienestar en la población.