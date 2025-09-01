IMSS traslada en avión de Cancún a CDMX a bebé con septicemia por salmonella

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó el traslado aéreo de una bebé de cuatro meses con diagnóstico de septicemia por Salmonella. La menor fue movilizada desde el Hospital de Ginecopediatría No. 7, en Cancún, Quintana Roo, hacia el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por el IMSS en sus canales oficiales, el procedimiento se efectuó en una ambulancia aérea especializada, con personal médico capacitado para garantizar la estabilidad de la paciente durante el trayecto.

La institución destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de atención médica inmediata en casos de alta complejidad, donde se requiere trasladar a pacientes pediátricos a unidades hospitalarias con mayor infraestructura y especialistas.