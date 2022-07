IMSS trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud y contar con un sistema de atención unificado

Acapulco, Guerrero (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud de la población y unificar los servicios que brindan las instituciones médicas, lo cual ya empezó con la transformación de los sistemas estatales de salud, aseguró el director general Zoé Robledo.

Durante el segundo informe de actividades de la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Guerrero, doctora Josefina Estrada Martínez, el director general del Seguro Social indicó que el proceso de transformación tiene que ver con unificar, no con desplazar a nadie, de lo que históricamente en México había estado fragmentado, sobre todo en términos de atención médica.

En la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del OOAD de Guerrero, realizada en el Teatro del Centro de Seguridad Social de Acapulco, que fue encabezada por el director general del IMSS, la doctora Estrada Martínez resaltó que el Seguro Social en Guerrero recibió la Certificación por el Consejo de Salubridad General para la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 29 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), por un periodo de tres años. También han sido ganadoras del Premio de Competitividad la UMF No. 2 y la Guardería No. 1, esta última en Distintivo Águila Triple Oro, entre otras.

En su intervención, el director general Zoé Robledo reconoció la labor de la doctora Josefina Estrada, de los 7 mil 274 trabajadoras y trabajadores que tiene el Seguro Social en la entidad, y por su lealtad a “un pueblo históricamente tan digno, tan resistente y tan importante como es el pueblo de Guerrero”.