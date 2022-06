IMSS trabaja en estrategias para mejorar tiempos de atención en áreas de Urgencias

En su oportunidad, la jefa de Prestaciones Médicas en la representación del IMSS en Estado de México Oriente, doctora María de los Ángeles Dichi Romero, dio a conocer que como parte de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, del 30 de mayo al 2 de junio se realiza la Jornada de Oftalmología en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 199, donde se tiene la meta de realizar 300 cirugías.

De esta forma, y con la colaboración de oftalmólogos del Hospital General de Zona No. 53, Hospital General Regional No. 57 y del Hospital General Regional No. 72 se avanza para lograr ese propósito.

RPO