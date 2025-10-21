IMSS trabaja a tope: 97% de quirófanos en uso y nuevas consultas en la noche

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reportó los avances de la estrategia 2-30-100 y destacó que también se han realizado más de 22.6 millones de consultas de especialidad. Además, subrayó la implementación de la consulta nocturna en unidades médicas de Quintana Roo, la cual ha permitido otorgar 4 mil 873 atenciones adicionales.
Robledo explicó que esta estrategia consiste en alcanzar, para 2025, dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de Medicina Familiar.
Además, indicó que se han otorgado 22.6 millones de consultas de especialidad, con un incremento de 774 mil 872 respecto a la semana previa, lo que equivale a un avance del 73 por ciento en la meta establecida para 2025. En cuanto a Medicina Familiar, se han brindado 81.6 millones de consultas, dos millones más que la semana anterior, alcanzando un avance del 81 por ciento.
Señaló que estos resultados han sido posibles gracias al fortalecimiento del uso de la capacidad instalada: actualmente, el 97 por ciento de los quirófanos del Instituto operan a nivel óptimo; los consultorios de medicina de especialidad alcanzan un 102 por ciento de uso, y en Medicina Familiar, el aprovechamiento es del 106 por ciento, gracias a la estrategia de unidades de tiempo completo.
Como parte de las acciones para mejorar la atención y adaptarse a las necesidades de la población trabajadora, Robledo anunció la implementación de la consulta nocturna de Medicina Familiar. Esta modalidad ya opera en Quintana Roo, particularmente en Cancún y Playa del Carmen.
Explicó que este servicio fue diseñado tras escuchar las necesidades de los derechohabientes, en su mayoría trabajadores del sector turístico, quienes encontraron en el horario nocturno una opción más accesible para atender su salud.
Desde el pasado 2 de mayo, se han brindado 4 mil 873 consultas nocturnas en tres Unidades de Medicina Familiar en Cancún.
RPO