IMSS trabaja a tope: 97% de quirófanos en uso y nuevas consultas en la noche

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reportó los avances de la estrategia 2-30-100 y destacó que también se han realizado más de 22.6 millones de consultas de especialidad. Además, subrayó la implementación de la consulta nocturna en unidades médicas de Quintana Roo, la cual ha permitido otorgar 4 mil 873 atenciones adicionales.

Robledo explicó que esta estrategia consiste en alcanzar, para 2025, dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de Medicina Familiar.