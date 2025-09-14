México

IMSS suspende servicios en clínicas, oficinas y guarderías por fiestas patrias

Las áreas de urgencias y hospitalización sí estarán disponibles, mientras que otros servicios permanecerán cerrados
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los días 15 y 16 de septiembre de 2025 se suspenderán varios de sus servicios, entre ellos:

  • Unidades de Medicina Familiar (UMF)

  • Oficinas administrativas

  • Guarderías Ordinarias

  • Guarderías para Madres IMSS

De acuerdo con el aviso oficial difundido en redes sociales, únicamente las áreas de Urgencias y Hospitalización funcionarán con normalidad, en beneficio de las y los derechohabientes que pudieran requerir atención médica durante el puente de Fiestas Patrias.

Además, se aclara que las Guarderías de Prestación Indirectatrabajarán el 15 de septiembre, pero no el día 16, ya que esta última fecha es considerada día inhábil conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

“Urgencias y Hospitalización brindarán servicio con normalidad”, subrayó el instituto.

El IMSS recomienda a la población prever sus trámites o consultas médicas con anticipación para evitar contratiempos durante estos días festivos.

