IMSS suspende guardería subrogada tras lamentable accidente en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentó profundamente el accidente ocurrido el pasado 1 de octubre en la guardería Colegio Cibeles, una institución privada que presta servicios al IMSS bajo el esquema de subrogación, ubicada en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
A través de un comunicado, el IMSS informó que ha mantenido contacto permanente con la familia afectada, a quien ha brindado acompañamiento psicológico y apoyo institucional desde el primer momento.
El Instituto explicó que se trata de una guardería privada que opera desde hace 25 años y, tras el lamentable suceso, fue suspendida desde el jueves 2 de octubre. Se han iniciado procesos de revisión y reforzamiento de protocolos en otras estancias infantiles con servicios similares.
Asimismo, el IMSS indicó que colabora activamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reiterando su compromiso con la transparencia, la justicia y el esclarecimiento de los hechos.
