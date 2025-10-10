IMSS suspende guardería subrogada tras lamentable accidente en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentó profundamente el accidente ocurrido el pasado 1 de octubre en la guardería Colegio Cibeles, una institución privada que presta servicios al IMSS bajo el esquema de subrogación, ubicada en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, el IMSS informó que ha mantenido contacto permanente con la familia afectada, a quien ha brindado acompañamiento psicológico y apoyo institucional desde el primer momento.