IMSS reprueba uso indebido de ambulancia en Edomex y promete sanciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente reprobó de manera categórica el uso indebido de una ambulancia institucional, luego de que se viralizara un video donde se observa a varias personas descargando cajas de loseta desde una unidad oficial.

A través de una tarjeta informativa publicada el martes, el IMSS detalló que la persona responsable ya fue canalizada al área de Relaciones Laborales para el inicio del procedimiento correspondiente.

“Las ambulancias del Instituto están destinadas exclusivamente a la prestación de servicios de salud. Su utilización fuera de ese propósito constituye una falta grave y es sujeta a revisión y sanción conforme a la normatividad vigente”, señaló la dependencia.