IMSS reprueba uso indebido de ambulancia en Edomex y promete sanciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente reprobó de manera categórica el uso indebido de una ambulancia institucional, luego de que se viralizara un video donde se observa a varias personas descargando cajas de loseta desde una unidad oficial.
A través de una tarjeta informativa publicada el martes, el IMSS detalló que la persona responsable ya fue canalizada al área de Relaciones Laborales para el inicio del procedimiento correspondiente.
“Las ambulancias del Instituto están destinadas exclusivamente a la prestación de servicios de salud. Su utilización fuera de ese propósito constituye una falta grave y es sujeta a revisión y sanción conforme a la normatividad vigente”, señaló la dependencia.
Además, el instituto reafirmó su compromiso con el uso exclusivo de ambulancias para el traslado de pacientes y la atención a la derechohabiencia, subrayando que no tolerará este tipo de irregularidades.
El caso ocurrió el lunes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y fue captado por una cámara de seguridad en la calle Dios Primavera, de la colonia Sección Parques. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran cómo una ambulancia —presuntamente identificada con el número económico AA391— fue utilizada para transportar materiales de construcción.
La difusión del video generó críticas por parte de usuarios en redes, quienes señalaron la gravedad del hecho al tratarse de un vehículo de emergencia médica.
rmr