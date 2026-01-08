IMSS reporta récord de empleos permanentes en diciembre de 2025

Sin embargo, diciembre reportó una disminución de 320 mil 692 puestos respecto al mes anterior, lo que equivale a una baja mensual del 1.4%. Aunque negativa, esta caída representa la segunda más baja en términos absolutos de la última década y la más baja en términos relativos, si se excluye el periodo de pandemia.

En el acumulado anual, se generaron 278 mil 697 nuevos empleos, con una tasa de crecimiento del 1.3% respecto a 2024. Este comportamiento muestra un mercado laboral que, aunque afectado por factores estacionales, mantiene una tendencia positiva.

Los sectores con mayor crecimiento en puestos de trabajo fueron transportes y comunicaciones con 13.7%, seguido por comercio con 3.1% y electricidad con 2.1%. A nivel geográfico, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México destacaron con aumentos anuales superiores al 5%.

rmr