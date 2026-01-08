IMSS reporta récord de empleos permanentes en diciembre de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al cierre de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 23 millones 895 mil 124 afiliaciones asociadas a un patrón. Esta cifra incluye a personas beneficiarias de la reforma laboral para plataformas digitales, lo que refleja una tendencia de formalización en nuevas modalidades de empleo.
De ese total, 22 millones 517 mil 76 corresponden específicamente a puestos de trabajo formales, la cifra más alta registrada para un mes de diciembre desde que se tiene este tipo de registros. De esos empleos, el 86.9% son permanentes, es decir, más de 19 millones 565 mil trabajadores cuentan con estabilidad laboral, mientras que el 13.1% son eventuales.
Sin embargo, diciembre reportó una disminución de 320 mil 692 puestos respecto al mes anterior, lo que equivale a una baja mensual del 1.4%. Aunque negativa, esta caída representa la segunda más baja en términos absolutos de la última década y la más baja en términos relativos, si se excluye el periodo de pandemia.
En el acumulado anual, se generaron 278 mil 697 nuevos empleos, con una tasa de crecimiento del 1.3% respecto a 2024. Este comportamiento muestra un mercado laboral que, aunque afectado por factores estacionales, mantiene una tendencia positiva.
Los sectores con mayor crecimiento en puestos de trabajo fueron transportes y comunicaciones con 13.7%, seguido por comercio con 3.1% y electricidad con 2.1%. A nivel geográfico, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México destacaron con aumentos anuales superiores al 5%.
