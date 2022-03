IMSS refuerza trasplantes y captación de donadores de sangre para menores con cáncer

El coordinador de Atención Oncológica añadió que fueron 26 los trasplantes realizados en el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) de Querétaro; del total, 17 fueron tramitados desde el Hospital General del CMN La Raza; cuatro de la UMAE No. 48; tres del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, y del Hospital General Regional (HGR) No. 2 “El Marques”, Querétaro, y el HGR No. 1 Vicente Guerrero, Guerrero, cada uno realizó un trasplante.

Referente a la donación de sangre, el doctor Enrique López expuso que se han establecido mecanismos para la difusión y promoción de la donación altruista de componentes sanguíneos, a través de carteles y de la página de Facebook con un video que ha generado más de 8 mil 100 vistas.