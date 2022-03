IMSS recupera servicios médicos ante reducción de hospitalizaciones por Covid-19

La directora de Prestaciones Médicas y el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, titular de la Unidad de Educación e Investigación, encabezaron la entrega de reconocimientos a las cuatro unidades médicas y hospitales que recibieron certificación ante el Consejo de Salubridad, “esto implica la mejora en la calidad de procesos, en la oportunidad de la atención, la sistematización y estandarización”, señaló la doctora Duque Molina.

Las unidades con certificación son: Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) No. 68 de Sonora, Hospital de Psiquiatría No. 22 y UMAE Hospital de Cardiología No. 34 de Nuevo León, y la UMF/UMAA No. 29 de Guerrero.

También se entregaron reconocimientos por Mejor evaluación al desempeño a los Jefes de Prestaciones Médica de las Oficinas de Representación en Ciudad de México Norte y Sur, Nuevo León, Baja California Norte, Nayarit, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, así como a los directores médicos de las UMAE en los primeros lugares en el ranking de desempeño: Hospital de Cardiología No. 34 de Nuevo León, Hospital de Especialidades No. 71 de Coahuila, Hospital de Gineco-Obstetricia de Guadalajara y Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla.