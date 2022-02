IMSS reconoce a médicos residentes por su lucha contra la pandemia

También se hizo entrega de 12 diplomas a los médicos residentes graduados, de manera simbólica por todos los egresados de la especialidad. Recibieron el doctor Gustavo Zavala Tristán, de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 220, Estado de México Poniente; doctor Jorge Alejandro Flores Montoya, de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del CMN La Raza “Dr. Gaudencio González Garza”; doctor Jesús Antonio de la Cruz Olalde, de la UMF No. 64 Estado de México Oriente; doctora María Guadalupe Velázquez Vázquez, de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI; doctora Karen Josefina Pérez Valdez, de la UMAE del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”; doctora Andrea Carolina Velasco Vázquez, de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN La Raza.

Además, la doctora Ana Karen Garrido Ibarra, de la UMF No. 31, Ciudad de México Sur; doctora Andrea Hernández Ramírez, de la UMF No. 33, Ciudad de México Norte; doctor Rodrigo Núñez Méndez, de la UMAE Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI; doctor Manuel Antonio Cavazos Montemayor, de la UMAE del Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”; doctora Laura Lorena Farfán Muñiz, de la UMAE del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 “Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez”; y doctor Rodrigo Sánchez Hernández, de la UMAE Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” del CMN Siglo XXI.