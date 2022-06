IMSS participa en vacunación contra Covid-19 para niños de 5 a 11 años

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en colaboración con los 32 Coordinadores Estatales de Brigada Correcaminos, participa a nivel nacional en el arranque de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a niñas y niños de 5 a 11 años, la cual se realizará del 27 de junio al 1° de julio como parte del Programa Nacional de Vacunación contra Covid-19.

Los requisitos generales para recibir el fármaco son tener 11 años cumplidos o cumplirlos antes del 31 de diciembre de 2022, presentar acta de nacimiento o CURP del menor para acreditar su edad, deben ir acompañados de un adulto, llevar impreso y lleno el expediente de vacunación que se puede descargar en mivacuna.salud.gob.mx

En la Ciudad de México, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 20 y No. 162, ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tláhuac, respectivamente, este lunes se inició con la inmunización a niños de 11 años cumplidos o que los cumplan antes del 31 de diciembre de 2022, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

Durante esta semana se aplicará la vacuna Pfizer-BioNTec, con el apoyo de personal de Enfermería del Seguro Social. Esta jornada de inmunización representa el arranque de la vacunación para este sector de la población y cada semana las autoridades sanitarias anunciarán qué grupo de edad sigue.

También se continúa con la vacunación a adultos de 18 años en adelante y para personas que no se inmunizaron, a través del fármaco AstraZeneca.

En el estado de Coahuila, inició el proceso de vacunación contra COVID-19 a menores de 5 a 11 años, en las instalaciones de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón.

Los menores fueron recibidos por personajes de películas infantiles, quienes entre cantos y música divirtieron a las y los niños mientras avanzaban las acciones en la explanada del nosocomio.

Los módulos de los dos hospitales brindarán el servicio en horario de 8:00 a 14:00 horas con estricto apego a las medidas higiénicas y de sana distancia para proteger a la población que acude a cada lugar.

En Chiapas se tienen contemplado instalar 154 puntos de inmunización en 91 municipios, de los cuales 17 estarán a cargo del IMSS en la entidad, a través del Régimen Ordinario, mientras que 10 serán del Programa IMSS-BIENESTAR y 127 de la Secretaría de Salud en Chiapas; el horario será de 08:00 a 16:00 horas.

En el caso del IMSS ordinario las sedes son: Hospital General de SubZona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 15 en Tonalá, HGSZ/MF No. 19 en Huixtla, Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula; HGZ No. 2 “5 de mayo”, en Tuxtla Gutiérrez; UMF No. 11, en Tapachula.

Y las UMF No. 13 en Tuxtla Gutiérrez, No. 14 en Pujiltic, No. 16 en Arriaga, No. 17 en San Cristóbal de Las Casas, No. 18 en Comitán, No. 23 en Tuxtla Gutiérrez, No. 24 en Cintalapa, No. 25 en Tuxtla Gutiérrez, No. 34 en Villaflores, No. 43 en Pichucalco, y No. 45 en Palenque.

En cuanto a las sedes del Programa IMSS-BIENESTAR que se tienen programadas son los Hospitales Rurales de Ocozocoautla, Motozintla, Mapastepec, Bochil, Benemérito de las Américas, Guadalupe Tepeyac, Ocosingo, San Felipe Ecatepec en San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza y Altamirano.

Por otra parte, el Seguro Social en Sonora, a partir de mañana martes 28 de junio iniciará la primera fase de la vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años de edad en el municipio de Hermosillo.

Los puntos de vacunación serán el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 del IMSS, el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) y la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

Asimismo, la UMF No. 68 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) del IMSS, el Hospital Militar, Hábitat Miguel Alemán, Centro de Salud Bahía de Kino y Telesecundaria San Pedro El Saucito, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.

A su vez, en Sinaloa el IMSS cuenta con brigadas de Enfermería en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave para inmunizar contra el virus del SARS-CoV-2 a menores de 5 a 11 años y de los 12 a 17 años de edad.

En la capital del estado, se aplicarán los biológicos en las instalaciones de la Novena Zona Militar; en el puerto mazatleco se dotará de la vacuna en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); en Los Mochis será en el Domo de la UAS, y en Guasave en la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas (ECEA) de la Casa Rosalina.

En lo que respecta a los menores que van de los 12 a los 17 años, se continúa con la aplicación de dosis para completar el esquema de vacunación, así como de refuerzos contra el coronavirus, proceso que inició el pasado viernes 24 de junio y concluirá el miércoles 29 de junio del 2022.

El IMSS recomienda a la población que al acudir a la unidad de vacunación mantenga las medidas sanitarias: uso correcto de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o uso de alcohol gel al 70 por ciento, sana distancia, evitar tocar la cara, no saludar de beso o mano, y toser o estornudar cubriendo con el ángulo interno del brazo.

RPO