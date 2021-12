IMSS mejora atención a menores con cáncer en unidades médicas

En seguimiento al registro de pacientes oncológicos, expuso que en la última semana se registraron 158 personas a la plataforma para llegar a un total de 6 mil 724, lo que representa un 42 por ciento pediátricos y 58 adultos, mismos que reciben atención en 55 hospitales del IMSS, de las cuales 15 son UMAE y 40 de Segundo Nivel.

Dentro de esta 64° reunión entre autoridades del IMSS y padres de pacientes pediátricos oncológicos, se acordó fortalecer la campaña para donación de sangre, revisar el proceso de donación en el HGR No. 270 de Reynosa, Tamaulipas; realizar video conferencia para dar atención y seguimiento a las áreas de oportunidad detectadas en la visita al HGZ No. 3 de Aguascalientes.

En la siguiente sesión se presentarán las mejoras realizadas en el área de atención de pacientes pediátricos oncológicos en el Hospital de Especialidades Puebla, así como los avances registrados en el CMN Siglo XXI, CMN La Raza, HGZ No. 1 de San Luis Potosí, HGR No. 20 de Tijuana, y HGZ No. 3 de Aguascalientes; reunión con personal del Hospital de Especialidades Mérida con personal de oficinas centrales y las madres y padres de menores con cáncer.

RPO