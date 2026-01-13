IMSS, ISSSTE y Bienestar superan metas: salud pública más fuerte

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dio a conocer que como parte de la Estrategia 2-30-100, en 2025 se realizaron 14 millones más de atenciones médicas que en 2024: 1.79 millones de cirugías, 29.2 millones de consultas de especialidad y 104 millones de consultas de Medicina Familiar.

Explicó que actualmente se realizan 60 por ciento más cirugías que en 2018, es decir, 670 mil cirugías adicionales. En el caso de las consultas de especialidad, se incrementaron en cerca de 10 millones más que en 2018, un aumento del 48 por ciento; en consultas de medicina interna, 18.3 millones más que en 2018, lo que representa 21 por ciento más. Anunció que, para 2026, la meta es realizar 2.15 millones de cirugías, 32 millones de consultas de especialidad y 108 millones de Medicina Familiar.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que en 2025 se realizaron 308 mil 579 procedimientos respecto a la meta de 300 mil. En el caso de las consultas, se ofrecieron 24 millones 291 mil 189, respecto al objetivo de 24 millones. Estos resultados, expuso, se deben a medidas como la reparación de 49 quirófanos, a los que se sumaron 28 más; se intensificaron las jornadas quirúrgicas y se ampliaron de forma voluntaria los horarios laborales del personal.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que en 2025 superaron la meta al otorgar más de 51 millones de consultas, lo que representa 103 por ciento de la meta anual de 50 millones; más de 6 millones de consultas de especialidad, es decir, 123 por ciento de la meta de 5 millones; se realizaron más de 250 trasplantes y más de 500 mil partos. Además, fueron inaugurados 15 hospitales y cuatro Centros de Salud. También se incorporaron 2 mil 731 enfermeras y enfermeros, así como 3 mil 293 médicas y médicos especialistas.

Agregó que el objetivo para el presente año es realizar una ampliación hospitalaria con el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, que iniciará operaciones en febrero; el Hospital General Agustín O’Horán en Mérida, Yucatán, en marzo; el Hospital General de Ciudad Madero, Tamaulipas, en marzo; así como el Hospital General de Jiutepec, Morelos, en febrero. En materia de abasto de medicamentos, con las Rutas de la Salud en los últimos cuatro meses de 2025 se entregaron más de 115 millones de piezas, logrando el abasto mensual de 8 mil 440 Centros de Salud y 646 hospitales del IMSS Bienestar.

Para este año, el próximo lunes 19 de enero comienza la distribución de 13 millones de piezas para el segundo y tercer niveles de atención, mientras que el lunes 26 de enero se entregarán 14 millones en el primer nivel de atención.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció la creación de un Centro Diagnóstico de Alta Especialidad, que beneficiará a pacientes con tres equipos PET-CT que realizarán 90 estudios al día y cinco equipos de resonancia magnética que llevarán a cabo 100 estudios diarios. Este Centro estará ubicado en la zona de los Institutos Nacionales de Salud en Tlalpan, Ciudad de México, a un lado de la Comisión Nacional de Bioética, donde también se construye una central de mezclas, además de que contará con central de enfermeras, salas de control, un cuarto azul y área vestibular.