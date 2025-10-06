¿IMSS, ISSSTE o Bienestar? En 2027 podrás atenderte en cualquiera sin importar afiliación

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de enero de 2026 comenzará el registro al nuevo Sistema de Salud Nacional.
Este sistema busca que, para 2027, cualquier persona pueda atenderse en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, sin importar a cuál esté afiliado.
“Todo mexicano y mexicana tendrá una credencial. Así se podrá compartir el historial médico entre instituciones”, explicó Sheinbaum en su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
La idea es unificar los servicios de salud pública, para que ya no sea un problema a qué institución perteneces si necesitas atención médica.
El registro será voluntario y comenzará en 2026.
Se entregará una credencial única para todo el sistema de salud.
El gobierno planea fortalecer al IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar el próximo año.
En 2027 ya podría estar funcionando este esquema en gran parte del país.
Este anuncio forma parte del plan del Gobierno de México para mejorar el acceso a la salud pública y reducir la burocracia entre instituciones.
SHA