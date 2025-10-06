¿IMSS, ISSSTE o Bienestar? En 2027 podrás atenderte en cualquiera sin importar afiliación

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de enero de 2026 comenzará el registro al nuevo Sistema de Salud Nacional.

Este sistema busca que, para 2027, cualquier persona pueda atenderse en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, sin importar a cuál esté afiliado.

“Todo mexicano y mexicana tendrá una credencial. Así se podrá compartir el historial médico entre instituciones”, explicó Sheinbaum en su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.