IMSS invierte más de 6 mil 500 mdp para fortalecer atención en régimen ordinario e IMSS-Bienestar en Yucatán

Zoé Robledo informó que para obras en planeación se destinarán 413.7 mdp para la construcción del Centro de Mezclas en la UMF No. 12 de Caucel; la nueva UMF en Francisco de Montejo, Mérida; ampliación de las Unidades de Cuidados Intensivos Adulto y Pediátrico del HGR No. 12 de Mérida; del área de Urgencias del Hospital Benito Juárez de la capital; de la UMF No. 14 Kanasín y construcción del Complejo Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad de Mérida.