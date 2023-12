IMSS implementa modelo central, público y único para asegurar el abasto de medicamentos: Zoé Robledo

Agregó que el paciente lleva esta receta a la farmacia y ahí se le surte; “cuando no es así, se tienen los sistemas de administración de insumos ante una negativa de la receta, se puede empezar a buscar y ese es uno de los grandes servicios que nos va a dar la Megafarmacia”.

Refirió que el proceso de emisión de recetas en el Seguro Social ocurre 698 mil veces al día, y esto es de las cosas más importantes para la población sin seguridad social.

Mencionó que en antes del proceso de federalización del modelo de atención a la salud IMSS-Bienestar no había un sistema de abasto ni de control de medicamentos, “había 32 modelos de abasto distintos, no sistematizados e inerciales, que no contenían todo el número de claves”.