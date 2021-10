IMSS fortalece atención de niños con cáncer en Hospital de Especialidades en Puebla

Además, se dará seguimiento a diversos casos específicos, a las remodelaciones y diversas situaciones reportadas en el HGZ No. 3 de Aguascalientes, a la compostura del acelerador lineal de radioterapia del Hospital General Regional (HGR) No. 20 de Tijuana, Baja California; así como al incremento del número de camas para la atención de pacientes pediátricos oncológicos en el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) del HGZ No. 1 de San Luis Potosí.

También se acordó que en la siguiente sesión del 13 de octubre se invitará a participar a los jefes de servicios de Prestaciones Médicas y de Servicios Administrativos, se programará visita extraordinaria para el próximo viernes 8 de octubre, y se dará seguimiento a las situaciones reportadas de abasto y atención médica del HGZ No. 1 de San Luis Potosí.

