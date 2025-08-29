IMSS: estas operaciones no estarán incluidas en tu seguro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que mantendrá una serie de restricciones en su cobertura médica, lo que implica que ciertos servicios y procedimientos quirúrgicos quedarán fuera del paquete de atención para los derechohabientes.

De acuerdo con la institución, estas limitaciones buscan optimizar los recursos disponibles y priorizar las atenciones de carácter esencial. Sin embargo, especialistas en seguridad social recomiendan a los afiliados estar informados para evitar gastos inesperados o trámites sin éxito.