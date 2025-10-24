IMSS en Sonora reporta muerte de niña por falta de antídoto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una niña de cinco años murió en Hermosillo, Sonora, tras ser picada por un alacrán y no recibir a tiempo el suero antialacrán. El hospital del IMSS donde fue atendida no contaba con el antiveneno en ese momento.

La menor fue llevada al Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo a las 12:23 horas. Según el comunicado oficial, fue intubada casi de inmediato, pero el suero antialacrán fue administrado hasta 40 minutos después. A las 13:45 horas se confirmó su fallecimiento.

“La menor sufrió paro cardiorrespiratorio en dos ocasiones, sin que fuera posible revertirlo”, reconoció el IMSS en un comunicado.