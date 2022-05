IMSS en Acapulco recibe certificación del Consejo de Salubridad General

La certificación de la UMF No. 29 con UMAA del Seguro Social tiene una vigencia del 15 de diciembre de 2021 al 15 de diciembre de 2024, y se suma a la UMF No. 26 “Lic. Carlos Gálvez Betancourt”, que logró la recertificación en 2019, y a la UMF No. 9, que se certificó en 2021.