IMSS cuenta con Área de Vinculación Internacional para el desarrollo de personal e investigadores en el extranjero

Detalló que una investigadora tuvo una estancia por tres meses en Francia, gracias a una beca otorgada por la embajada de aquel país y por el convenio de colaboración firmado con la Asistencia Pública de los Hospitales de París (AP-HP) para desarrollar actividades de investigación, atención médica y seguridad social.

La maestra Alonso Fernández indicó que se trabaja de manera estrecha con la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional del IMSS, ya que esta área establece convenios marco con entidades internacionales que tienen amplios alcances, como seguridad social o atención médica, pero que también incluyen actividades de investigación.

Los convenios generales, en materia de investigación, vigentes a la fecha son con University of California Campus Los Ángeles (UCLA), de Estados Unidos, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, y 12 de colaboración específica:

Estados Unidos: National Cancer Institute, Universidad de Michigan, Harvard University, Grossman School of Medicine, University of New York, New York University School of Medicine, MD Anderson Cáncer Center y Universidad de California Davis

Canadá: University Health Network Toronto, Ottawa Heart Institute Research Corporation, University of Manitoba y University of Alberta.