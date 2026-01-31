IMSS convierte la primera Unidad Médica Rural en Unidad de Medicina Familiar Universal

Camalú, Baja California (MiMorelia.com).- En un hecho histórico para la región y para el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició en Camalú, Baja California, la transformación de la primera Unidad Médica Rural (UMR) en Unidad de Medicina Familiar (UMF). Esto forma parte del proceso de integración definitiva del programa Coplamar al IMSS y del compromiso del Gobierno de México con la justicia social y la universalidad de la salud.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que esta conversión representa un paso clave en la garantía del derecho a la salud para comunidades rurales, especialmente para las y los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, quienes históricamente no contaban con seguridad social formal.
Explicó que, por décadas, las unidades conocidas como Coplamar brindaron atención médica a población sin afiliación. Hoy, por decisión histórica tomada en julio pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estas unidades se incorporan plenamente al IMSS y evolucionan hacia un nuevo modelo de atención.
Zoé Robledo detalló que la nueva UMF de Camalú contará con dos consultorios de medicina familiar, atendidos por personal médico especializado; y operará bajo un modelo de atención universal, es decir, cualquier persona podrá recibir servicios médicos sin necesidad de comprobar afiliación a un sistema de seguridad social.
También precisó que el nuevo modelo fortalecerá el papel de la enfermería comunitaria, mejorará el abasto de medicamentos e incorporará equipos para pruebas rápidas de laboratorio, acercando servicios antes inexistentes en este tipo de unidades.
A nivel nacional, existen actualmente 3 mil 600 UMR en 19 estados, las cuales serán transformadas gradualmente en UMF. La unidad de Camalú es la primera del país en completar esta transición, como parte del Plan de Justicia para el Valle de San Quintín.
Asimismo, Robledo anunció que el hospital de la región se convertirá en Hospital de Zona, duplicando su capacidad en camas y quirófanos, y ampliando especialidades médicas, con el objetivo de resolver más padecimientos sin alejar la atención de las comunidades.
Posteriormente, el titular del IMSS, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Baja California, Desirée Sagarnaga Durante, e integrantes de la Asamblea Comunitaria, realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones: área de recepción, sala de espera, consultorios, módulo PrevenIMSS y farmacia.
Esta unidad contó con una inversión de 3.22 millones de pesos, que incluyó la sustitución de acabados, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, con el propósito de mejorar la atención para una población beneficiaria que supera los 7 mil 300 derechohabientes.
mrh