IMSS convierte la primera Unidad Médica Rural en Unidad de Medicina Familiar Universal

A nivel nacional, existen actualmente 3 mil 600 UMR en 19 estados, las cuales serán transformadas gradualmente en UMF. La unidad de Camalú es la primera del país en completar esta transición, como parte del Plan de Justicia para el Valle de San Quintín.

Asimismo, Robledo anunció que el hospital de la región se convertirá en Hospital de Zona, duplicando su capacidad en camas y quirófanos, y ampliando especialidades médicas, con el objetivo de resolver más padecimientos sin alejar la atención de las comunidades.

Posteriormente, el titular del IMSS, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Baja California, Desirée Sagarnaga Durante, e integrantes de la Asamblea Comunitaria, realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones: área de recepción, sala de espera, consultorios, módulo PrevenIMSS y farmacia.

Esta unidad contó con una inversión de 3.22 millones de pesos, que incluyó la sustitución de acabados, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, con el propósito de mejorar la atención para una población beneficiaria que supera los 7 mil 300 derechohabientes.

mrh