IMSS comienza campaña de donación de sangre para promover cultura del altruismo

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instaló un módulo itinerante de donación en sus oficinas centrales en Avenida Paseo de la Reforma No. 476, a fin de promover esta práctica altruista y ser solidarios con los pacientes que requieren transfusiones sanguíneas para uso terapéutico.

El doctor Gamaliel Benítez Arvizu, director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, informó que del 13 al 15 de junio de 09:00 a 13:00 horas se llevará esta jornada para que participen trabajadores del IMSS, derechohabientes y población en general.

Para donar sangre se requiere tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, evitar consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, tener ayuno mínimo de cuatro horas y durante este tiempo sólo ingerir jugos, frutas, té, café solo e hidratarse; no exceder más de ocho horas de ayuno, no haber estado enfermo o haber tomado medicamentos en los últimos días, y no haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.