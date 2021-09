IMSS brinda rehabilitación integral a paciente recuperado de Covid-19

Por su parte, el derechohabiente comentó que cuando llegó a rehabilitación se agitaba mucho, “ahora ya me siento mucho mejor, me siento bien, sí me han ayudado las terapias”.

Recomendó a la población seguirse cuidando, “más que nada la juventud es la que debe de cuidar a la gente adulta, nosotros como padres inculcarles el que usen cubrebocas, no vayan a fiestas y si van que estén bien protegidos”, indicó.

RPO