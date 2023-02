IMSS-Bienestar en Quintana Roo beneficiará a 854 mil personas sin Seguridad Social: Zoé Robledo

Dijo que uno de los principales problemas que heredó el modelo del Seguro Popular fue la falta de plantillas de personal, “el problema era que un hospital, aunque tenga toda su infraestructura, todo su equipamiento, incluso hasta los insumos, si no tiene personal es un edificio que no salva vidas o que no sana. Sobre todo en la parte de médicos especialistas, donde creemos que hay una brecha importante que se puede cubrir”.

Comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió identificar la modalidad de la contratación que tiene el personal de salud para empezar los procesos de basificación a través de IMSS-Bienestar y dar certeza laboral a los trabajadores que llevan años como eventuales o por contrato.