IMSS aprobó 594 acuerdos en 2025; se alista para retos de 2026

Desde la sala de sesiones del Consejo Técnico, el titular del Seguro Social comentó que el año 2026 será un periodo de grandes retos, intenso trabajo y “un crecimiento importante de nuestra institución”.

Por su parte, el secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, destacó en su informe la celebración de 19 sesiones del H. Consejo Técnico, de las cuales 12 fueron ordinarias y siete extraordinarias, con un total de 594 acuerdos aprobados.

Asimismo, informó que se llevaron a cabo 85 reuniones ordinarias y 10 extraordinarias de comités, además de dos reuniones con el grupo de trabajo de tiendas, constituido con órgano de gobierno.

En materia de seguimiento, señaló que, de las recomendaciones vigentes al inicio del ejercicio, 10 fueron atendidas y cinco permanecen en proceso, a las que se suman tres nuevas recomendaciones emitidas durante la pasada 116 Asamblea General.