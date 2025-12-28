IMSS aprobó 594 acuerdos en 2025; se alista para retos de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el secretario general, Jorge Gaviño Ambriz, presentó un balance de las labores de acompañamiento realizadas por la Secretaría General a los órganos superiores y colegiados del Instituto a lo largo del año 2025, en el que se fortalecieron los servicios y se consolidaron proyectos estratégicos.
El director general y presidente del H. Consejo Técnico del IMSS, Zoé Robledo, expresó su reconocimiento y agradecimiento a las y los integrantes del órgano institucional por el trabajo realizado durante 2025, al subrayar que los avances alcanzados son resultado del esfuerzo conjunto y del compromiso institucional con la derechohabiencia.
Desde la sala de sesiones del Consejo Técnico, el titular del Seguro Social comentó que el año 2026 será un periodo de grandes retos, intenso trabajo y “un crecimiento importante de nuestra institución”.
Por su parte, el secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, destacó en su informe la celebración de 19 sesiones del H. Consejo Técnico, de las cuales 12 fueron ordinarias y siete extraordinarias, con un total de 594 acuerdos aprobados.
Asimismo, informó que se llevaron a cabo 85 reuniones ordinarias y 10 extraordinarias de comités, además de dos reuniones con el grupo de trabajo de tiendas, constituido con órgano de gobierno.
En materia de seguimiento, señaló que, de las recomendaciones vigentes al inicio del ejercicio, 10 fueron atendidas y cinco permanecen en proceso, a las que se suman tres nuevas recomendaciones emitidas durante la pasada 116 Asamblea General.
También se reportó la realización de 40 visitas a órganos colegiados, la asistencia a dos reuniones de comité ciudadano, una reunión nacional y cuatro regionales (norte, occidente, sureste y centro).
Gaviño Ambriz abundó que se celebraron 8 mil 807 sesiones de consejos consultivos y 206 juntas de gobierno, además de la presentación de 35 proyectos de resolución de recursos de inconformidad para autorización del órgano superior de gobierno.
En materia de atención ciudadana, indicó que se dio respuesta a 50 peticiones relacionadas con vivienda y diversos trámites dirigidos al Consejo Técnico, al director general y a la propia Secretaría General.
Finalmente, resaltó la exitosa celebración de la 116 Asamblea General del IMSS, realizada en el Hospital General Regional (HGR) No. 36 “Carmen Serdán Alatriste” en Puebla, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como gobernadoras, gobernadores, representantes de consejos consultivos y juntas de gobierno, entre otros invitados especiales.
mrh