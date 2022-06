IMSS amplía atención médica a menores con cáncer en Centros de Referencia Estatales

Respecto a los indicadores de atención médica y personal médico, el coordinador de Atención Oncológico dijo que el ONCOCREAN de Ciudad Juárez cuenta con seis camas ratificadas, un médico no familiar especialista en Oncología Pediátrica por turno (matutino y vespertino), un médico no familiar especialista en Hematología Pediátrica por turno matutino, médico no familiar especialista en Pediatría en turno nocturno (A y B), un médico no familiar pediatra para jornadas acumuladas y uno más para urgencias por cada turno.

En tanto en el Centro de Referencia Estatal de Chihuahua expuso que se cuenta con 11 camas ratificadas, un médico no familiar especialista en Oncología Pediátrica por turno (matutino y vespertino), un médico no familiar especialista en Pediatría por turno nocturno (A y B), un médico no familiar pediatra para jornadas acumuladas y uno más para urgencias por cada turno.