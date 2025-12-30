IMSS: 11 personas siguen hospitalizadas tras accidente del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que de las 45 personas atendidas tras el accidente del Tren Interoceánico, 11 continúan hospitalizadas, mientras que la mayoría ya fue dada de alta.

De los pacientes que aún reciben atención médica, siete se encuentran en el Hospital General de Zona No. 2 en Salina Cruz, tres en el HGZ No. 36 de Coatzacoalcos, y una menor, Astrid Ximena, fue trasladada con éxito en ambulancia aérea de la Secretaría de Marina al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Además, un adulto mayor fue trasladado por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Mérida, Yucatán, donde reside.

Desde Ixtepec, Oaxaca, y en enlace con la conferencia presidencial, Robledo detalló que el IMSS actuó con capacidad resolutiva desde sus hospitales en Matías Romero y Salina Cruz, donde se realizaron tres cirugías exitosas a pacientes con fracturas, entre ellas a Regina, una niña de tres años intervenida con éxito en el Hospital de Salina Cruz.