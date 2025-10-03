Impulsa H. Consejo Técnico del IMSS construcción de CECI en Baja California para atender a 110 niños en zona agrícola

Hernández Ávila explicó que San Quintín fue seleccionado como punto de partida para el modelo de CECI en zonas agrícolas, al concentrar una de las poblaciones de jornaleros más grandes del país. Además, la región careció de infraestructura adecuada para el cuidado infantil en contextos rurales, tanto en educación inicial como en preescolar.

Abundó que el predio destinado al centro infantil cuenta con una superficie de 3 mil 500 metros cuadrados, el cual ya fue donado al IMSS y recibió la aprobación del H. Consejo Técnico. También, se considera la posibilidad de expansión futura gracias a la reserva territorial disponible.

El director normativo del IMSS precisó que este nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil en San Quintín se proyecta como un modelo replicable en otras regiones agrícolas del país, con el objetivo de cerrar brechas en el acceso a servicios de cuidado infantil y educación inicial, en beneficio de las familias trabajadoras, especialmente en zonas con alta concentración de empleo agrícola formal.

Aclaró que el diseño modular del CECI permitirá una construcción más ágil y adaptable a las condiciones del terreno, ya que la contratación plurianual ofrece ventajas económicas al anticipar efectos de inflación, incrementos salariales y variaciones en los precios de construcción.

“Proponemos la contratación plurianual del CECI San Quintín porque nos podría mantener las condiciones económicas más favorables”, indicó el doctor Hernández Ávila.

Refirió que el proyecto se vincula con los esfuerzos interinstitucionales para ampliar el alcance de los Centros de Educación y Cuidado Infantil en zonas de desarrollo económico.