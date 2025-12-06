IMPI sí otorgará registro del nombre de Carlos Manzo a Grecia Quiroz: Santiago Nieto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, confirmó que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, sí podrá obtener el registro del nombre de su esposo asesinado, Carlos Manzo, para su uso oficial.
Las declaraciones fueron hechas este sábado 6 de diciembre durante su arribo al Zócalo capitalino, donde asistió al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo del séptimo aniversario de la Cuarta Transformación.
De acuerdo con el propio Nieto, las solicitudes fueron presentadas el 14 de noviembre, e incluyen tanto el nombre de Carlos Manzo como el de la agrupación “Movimiento Independiente del Sombrero”.
Ambas están actualmente en revisión, pero Nieto fue enfático al señalar que, si se cumplen los requisitos legales, el registro será otorgado.
“Sí. Si cumple con los requisitos de la ley. Creo que si hay alguien que tiene el derecho a utilizar el nombre de Carlos Manzo es ella”, afirmó.
El funcionario ya había abordado el tema el pasado 28 de noviembre, al indicar que el IMPI acompañará el proceso hasta su resolución final.
La solicitud ocurre apenas un mes después del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento del Día de Muertos en Uruapan. El crimen generó un fuerte impacto en el ámbito político local y nacional.
En los días posteriores, se desató una controversia luego de que la alcaldesa Quiroz solicitara investigar a figuras políticas de Morena, incluyendo al exgobernador Leonel Godoy, al exalcalde de Morelia Raúl Morón y al expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos.
El senador Gerardo Fernández Noroña la acusó entonces de actuar con “irresponsabilidad”, lo que provocó una ola de reacciones en defensa de la alcaldesa.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente sensibilidad y respeto hacia Grecia Quiroz, mientras que la diputada independiente Guadalupe Mendoza Arias exigió a Fernández Noroña una disculpa pública.
La entrega del registro por parte del IMPI no solo representa un paso administrativo, sino también un acto simbólico para preservar el legado de Carlos Manzo, en medio de un proceso aún abierto de duelo, justicia y exigencia política.
mrh