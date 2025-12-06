IMPI sí otorgará registro del nombre de Carlos Manzo a Grecia Quiroz: Santiago Nieto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, confirmó que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, sí podrá obtener el registro del nombre de su esposo asesinado, Carlos Manzo, para su uso oficial.

Las declaraciones fueron hechas este sábado 6 de diciembre durante su arribo al Zócalo capitalino, donde asistió al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo del séptimo aniversario de la Cuarta Transformación.

Solicitudes en trámite ante el IMPI

De acuerdo con el propio Nieto, las solicitudes fueron presentadas el 14 de noviembre, e incluyen tanto el nombre de Carlos Manzo como el de la agrupación “Movimiento Independiente del Sombrero”.

Ambas están actualmente en revisión, pero Nieto fue enfático al señalar que, si se cumplen los requisitos legales, el registro será otorgado.

“Sí. Si cumple con los requisitos de la ley. Creo que si hay alguien que tiene el derecho a utilizar el nombre de Carlos Manzo es ella”, afirmó.

El funcionario ya había abordado el tema el pasado 28 de noviembre, al indicar que el IMPI acompañará el proceso hasta su resolución final.