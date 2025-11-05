IMPI destruye casi un millón de productos Colgate falsos en Manzanillo y Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) anunció la destrucción de 919 mil productos falsificados de la marca Colgate, en lo que representa el mayor operativo contra mercancía apócrifa durante la actual administración.

Los artículos fueron detectados en las aduanas de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, y consistían principalmente en pastas y cepillos dentales provenientes de China, los cuales violaban derechos de marca y diseño industrial registrados.

“Se trata de 12 procedimientos que fueron presentados por la marca Colgate”, informó Santiago Nieto Castillo, titular del IMPI.

Nieto explicó que, además del uso ilícito del nombre de la marca en los empaques, también se incurrió en la violación del diseño industrial de los productos, configurando un caso de competencia desleal.