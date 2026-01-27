Identifican a mexicano entre detenidos por ICE durante operativos en Minnesota

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que fue identificado un ciudadano mexicano entre las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante recientes operativos realizados en el estado de Minnesota.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el detenido fue identificado como Oliverio Otoniel Francisco Esteban, quien ha sido deportado por el ICE en al menos cinco ocasiones anteriores.

La detención se realizó como parte de la llamada “Operación Metro”, una estrategia implementada por el ICE para localizar y detener a migrantes en situación irregular en Minnesota. Como resultado de estas acciones, se reportó la detención de cinco personas.

Según la información oficial, Oliverio Otoniel cuenta con un historial delictivo en territorio estadounidense, que incluye cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de documentación migratoria falsa, así como entrada y reingresos ilegales a Estados Unidos.

Asimismo, el ICE señaló que el ciudadano mexicano tiene actualmente una orden de arresto vigente emitida por la Oficina del Sheriff de Springfield, en el estado de Ohio, aunque no se detalló el motivo de dicha orden.

Las autoridades migratorias indicaron que Oliverio Otoniel será procesado conforme a la legislación migratoria estadounidense, en espera de que se determine su situación legal y una posible deportación a México.

mrh