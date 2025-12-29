Identifican a las 13 víctimas del accidente del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), publicó la lista oficial de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida tras el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en el Istmo de Tehuantepec el pasado 28 de diciembre.
La información fue difundida por medio de redes sociales oficiales, en donde también se habilitó el número telefónico 📞 55 2230 2106 para que familiares de las víctimas puedan recibir información y orientación.
Elena Solorza Cruz, 6 años
María Antonia Rosales Mendoza, 58 años
Bersain Cruz López, 65 años
María Concepción Barbosa Acevedo, 66 años
Israel Enrique Gallegos Soto, 57 años
Inés Alvarado Rojas, 70 años
Amada Rasgado Lázaro, 71 años
Patricia Medina Pérez, 49 años
Luisa Camila Serrano Moreno, 43 años
María Luisa Pasarón González, 64 años
Raúl López Cruz, 66 años
Rogelio Alfonso Luna Luna, 13 años
Honoria Medina Pérez, 56 años
En un comunicado emitido por la Secretaría de Marina (SEMAR), a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se confirmó que otras 36 personas permanecen hospitalizadas, recibiendo atención médica especializada.
La SEMAR expresó sus condolencias a las familias afectadas y reiteró su compromiso de apoyo en este momento crítico. Las causas exactas del accidente aún no han sido reveladas públicamente.
SHA