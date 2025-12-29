México

Identifican a las 13 víctimas del accidente del Tren Interoceánico

Segob habilita línea de atención para familiares de afectados




Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), publicó la lista oficial de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida tras el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en el Istmo de Tehuantepec el pasado 28 de diciembre.

La información fue difundida por medio de redes sociales oficiales, en donde también se habilitó el número telefónico 📞 55 2230 2106 para que familiares de las víctimas puedan recibir información y orientación.

Lista de personas fallecidas en el accidente:

  1. Elena Solorza Cruz, 6 años

  2. María Antonia Rosales Mendoza, 58 años

  3. Bersain Cruz López, 65 años

  4. María Concepción Barbosa Acevedo, 66 años

  5. Israel Enrique Gallegos Soto, 57 años

  6. Inés Alvarado Rojas, 70 años

  7. Amada Rasgado Lázaro, 71 años

  8. Patricia Medina Pérez, 49 años

  9. Luisa Camila Serrano Moreno, 43 años

  10. María Luisa Pasarón González, 64 años

  11. Raúl López Cruz, 66 años

  12. Rogelio Alfonso Luna Luna, 13 años

  13. Honoria Medina Pérez, 56 años

Continúan hospitalizados 36 heridos

En un comunicado emitido por la Secretaría de Marina (SEMAR), a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se confirmó que otras 36 personas permanecen hospitalizadas, recibiendo atención médica especializada.

La SEMAR expresó sus condolencias a las familias afectadas y reiteró su compromiso de apoyo en este momento crítico. Las causas exactas del accidente aún no han sido reveladas públicamente.

