Identifican a fallecidos en el fatal accidente de la México-Puebla

Este lunes llegaron posibles familiares hasta la Fiscalía en Ixtapalucan para identificar a las víctimas, si es que entre las personas que fallecieron se encuentran sus seres queridos ya que en el momento del fatal accidente sus conocidos transitaban sobre la autopista y hasta este 8 de noviembre desconocen su paradero.

“Era un coche rojo, no me acuerdo qué marca, se lo prestó un amigo en México para moverse, pero desgraciadamente no llegaron a su destino. La última conexión que vimos e su celular fue como a las 12:45 y ya después pasó el tiempo y no se conectaron”, dijo una mujer quien busca a su hija, al novio de la muchacha y a la tía del joven.

Mencionó que luego de unos minutos de no poder comunicarse con ninguno de los ocupantes del auto rojo, en las noticias vio que uno de los vehículos era similar al que viajaba su hija.

“Ayer cuando llegué, lo único que me mostraron fue un pedacito del pasaporte de la tía del novio de mi hija, salió un pedazo de su foto, fue cuando vi que sí eran ellos, que a ellos les había pasado”.