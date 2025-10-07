Huracán Priscilla podría subir a categoría 3 esta tarde; Sheinbaum llama a estar preparados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que el huracán Priscilla podría intensificarse a categoría 3 en las próximas horas, por lo que llamó a mantener la vigilancia en Baja California Sur, especialmente en el municipio de Los Cabos, donde se esperan fuertes lluvias.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la mandataria detalló que el fenómeno climático continuará su desplazamiento en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur y reiteró que los tres órdenes de gobierno se encuentran coordinados y preparados para atender cualquier emergencia derivada del paso del ciclón.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias”, publicó.