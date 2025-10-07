Huracán Priscilla podría subir a categoría 3 esta tarde; Sheinbaum llama a estar preparados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que el huracán Priscilla podría intensificarse a categoría 3 en las próximas horas, por lo que llamó a mantener la vigilancia en Baja California Sur, especialmente en el municipio de Los Cabos, donde se esperan fuertes lluvias.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la mandataria detalló que el fenómeno climático continuará su desplazamiento en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur y reiteró que los tres órdenes de gobierno se encuentran coordinados y preparados para atender cualquier emergencia derivada del paso del ciclón.
“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias”, publicó.
De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Priscilla se mantiene como huracán categoría 2, ubicado a 340 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de hasta 215 km/h, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro. Las lluvias, viento y oleaje provocado por Priscilla ya han causado afectaciones en estados como Jalisco, Colima y Nayarit, y se espera que las precipitaciones continúen en las próximas horas.
Las autoridades federales exhortan a la población a mantenerse informada por canales oficiales, evitar rumores y seguir las indicaciones de Protección Civil.
