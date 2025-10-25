Huracán Melissa no tocará México, pero prevén lluvias y frío en varias regiones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que Melissa no tocará tierra mexicana. Permanecerá en aguas abiertas del Atlántico, manteniéndose alejada del sureste del país. Por ahora, no se esperan lluvias ni vientos asociados en estados como Quintana Roo o Yucatán.

Sin embargo, se recomienda precaución a embarcaciones y actividades náuticas en el Caribe, debido al oleaje elevado que podría presentarse en zonas marítimas. También se sugiere monitorear pronósticos y contar con kits de emergencia básicos (radio, linterna, baterías).

Los modelos de trayectoria prevén que Melissa disminuirá su intensidad a categoría 1 el 26 de octubre, para luego convertirse en tormenta tropical el día 27.

Mientras Melissa se desplaza en el Caribe, el frente frío número 10 impacta el norte de México con fuertes vientos y descenso de temperatura. Los estados más afectados son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se han registrado rachas de hasta 70 km/h y torbellinos aislados.