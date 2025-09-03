Huracán ‘Lorena’ pone en alerta a 5 estados; Plan Marina entra en fase preventiva

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, activó este martes el Plan Marina en su Fase de Prevención ante la llegada del huracán “Lorena”, actualmente categoría 1, que se aproxima al noroeste del país.
La medida preventiva se implementó en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, con el fin de brindar apoyo a la población civil ante posibles afectaciones por lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas.
El fenómeno se localiza a aproximadamente:
195 km al Sur-Suroeste de Puerto Cortés, B.C.S.
254 km al Oeste de Cabo San Lucas, B.C.S.
Se desplaza hacia el Noroeste y genera nubosidad, chubascos, tormentas eléctricas y baja visibilidad en la región sur de la península, Sinaloa, Nayarit, Islas Marías y Jalisco.
4,596 elementos listos
127 elementos en brigada de reacción
139 vehículos, 8 buques, 9 embarcaciones
168 equipos especializados, incluyendo 3 cocinas móviles y 3 plantas potabilizadoras
3,543 elementos listos
119 elementos en brigada de reacción
95 vehículos, 42 embarcaciones
99 equipos especializados, incluyendo 3 cocinas móviles y 9 plantas potabilizadoras
Las fuerzas navales ya realizan coordinación con Protección Civil, perifoneos, supervisión de albergues y pláticas preventivas en comunidades costeras.
Además, las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) están en alerta para responder ante cualquier emergencia en las zonas marítimas y costeras.
Segunda Región Naval (Guaymas, Sonora):
📞 622-222-6228 | 📩 rn2@semar.gob.mx
Cuarta Región Naval (Mazatlán, Sinaloa):
📞 669-985-0878 | 📩 rn4@semar.gob.mx
🔗 Consulta el pronóstico actualizado del huracán en: meteorologia.semar.gob.mx
