Huracán ‘Lorena’ pone en alerta a 5 estados; Plan Marina entra en fase preventiva

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, activó este martes el Plan Marina en su Fase de Prevención ante la llegada del huracán “Lorena”, actualmente categoría 1, que se aproxima al noroeste del país.

La medida preventiva se implementó en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, con el fin de brindar apoyo a la población civil ante posibles afectaciones por lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas.