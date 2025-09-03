México

Huracán ‘Lorena’ pone en alerta a 5 estados; Plan Marina entra en fase preventiva

Huracán “Lorena” se acerca al noroeste del país; fuerzas navales ya están listas para apoyar a la población
Huracán ‘Lorena’ pone en alerta a 5 estados; Plan Marina entra en fase preventiva
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, activó este martes el Plan Marina en su Fase de Prevención ante la llegada del huracán “Lorena, actualmente categoría 1, que se aproxima al noroeste del país.

La medida preventiva se implementó en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, con el fin de brindar apoyo a la población civil ante posibles afectaciones por lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas.

CORTESÍA

📍 ¿Dónde está el huracán?

El fenómeno se localiza a aproximadamente:

  • 195 km al Sur-Suroeste de Puerto Cortés, B.C.S.

  • 254 km al Oeste de Cabo San Lucas, B.C.S.
    Se desplaza hacia el Noroeste y genera nubosidad, chubascos, tormentas eléctricas y baja visibilidad en la región sur de la península, Sinaloa, Nayarit, Islas Marías y Jalisco.

🛡️ Apoyo de la Marina

Segunda Región Naval (Guaymas, Sonora):

  • 4,596 elementos listos

  • 127 elementos en brigada de reacción

  • 139 vehículos, 8 buques, 9 embarcaciones

  • 168 equipos especializados, incluyendo 3 cocinas móviles y 3 plantas potabilizadoras

Cuarta Región Naval (Mazatlán, Sinaloa):

  • 3,543 elementos listos

  • 119 elementos en brigada de reacción

  • 95 vehículos, 42 embarcaciones

  • 99 equipos especializados, incluyendo 3 cocinas móviles y 9 plantas potabilizadoras

Las fuerzas navales ya realizan coordinación con Protección Civil, perifoneos, supervisión de albergues y pláticas preventivas en comunidades costeras.

Además, las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) están en alerta para responder ante cualquier emergencia en las zonas marítimas y costeras.

📞 Contacto de emergencia:

Segunda Región Naval (Guaymas, Sonora):
📞 622-222-6228 | 📩 rn2@semar.gob.mx

Cuarta Región Naval (Mazatlán, Sinaloa):
📞 669-985-0878 | 📩 rn4@semar.gob.mx

🔗 Consulta el pronóstico actualizado del huracán en: meteorologia.semar.gob.mx

SHA

Plan Marina
huracán “Lorena”
Fase de Prevención

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com