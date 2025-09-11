Hugo Aguilar inaugura sesión de la nueva SCJN con mensaje en mixteco

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Con una sesión de cuatro horas marcada por estrenos, desorden y cambios de criterio, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició sus trabajos jurisdiccionales este jueves. De 15 asuntos programados, solo se resolvieron tres, y se ignoraron varias reglas aprobadas una semana antes.

La sesión fue encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien inauguró en lengua mixteca, sin declarar quórum, en su primer uso del mallete.

Uno de los temas abordados fue la acción de inconstitucionalidad 186/2023, relacionada con leyes estatales de salud de Chihuahua. Por mayoría, la Corte suavizó el criterio que obligaba a invalidar leyes por falta de consulta a personas con discapacidad, con lo que se pondrá énfasis en casos individuales en lugar de anular normas automáticamente.